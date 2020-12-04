Українці отримають платіжки за комуналку з новою статтею витрат

В Україні у платіжках за ЖКГ тепер буде новий рядок з витратами - абонплата за комунальні послуги. Зміну тарифів в першу чергу відчують мешканці будинків, які не обрали модель організації договірних відносин і де немає ОСББ.

Про це розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, мова йде про моделі, коли є прямі договори на постачання послуги (наприклад - водопостачання, водовідведення) з квартирами, і на утримання будинку та прибудинкової території не закладений тариф на утримання цих мереж усередині будинку.

Як правило, ОСББ закладає безпосередньо вартість послуг з утримання мереж у складову тарифу на утримання будинку та прибудинкової території, в той час, як ЖЕКи цього не роблять, пояснив експерт.

Він також звернув увагу, що загальна сума платежів за утримання будинку і прибудинкової території не повинна збільшуватися, і в платіжці просто окремо виділять різні статті витрат. Проте насправді на практиці може бути по іншому і подорожчання комуналки можливе.

"Платіжка має бути одна, просто в ній повинно бути чітко розподілено, куди йдуть кошти. Це було б правильно. Але, як показує досвід, введення абонентської плати не зменшить вартість утримання будинку та прибудинкової території, а просто ще додасть. А мало б просто в рамках наявного перерозподілитися", - розповів Голубенко.

Річ у тому, що постачальники послуг під виглядом поділу платежів можуть збільшувати ціну, мотивуючи тим, що треба обслуговувати внутрішні мережі.

"Якщо є контроль мешканців над витратами, то не повинна змінитися загальна платіжка. Але як правило монополісти використовують це, щоб збільшити кошти, які вони беруть з громадян", - сказав експерт.

Раніше ми писали про те, що в Україні оновили правила оплати за газ, і розповідали, що змінилося.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться новий механізм тарифів на компослуги - таке нововведення 3 грудня схвалила Верховна Рада.