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Минобороны весной готовится ввести электронные военные билеты

Новости » Общество     10.02.2020 - 01:21
Минобороны весной готовится ввести электронные военные билеты
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина / Виталий Носач)

Полноценно нововведение должно заработать в первом полугодии 2020

Электронные военные билеты в украинской армии уже в текущем году хочет ввести Министерство обороны. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил глава министерства Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, проект автоматизации процессов имеет кодовое название "Пласт". В тестовом режиме электронные военные билеты будут введены в конце первого квартала, то есть в марте.

"Уже сейчас мы с ним работаем... В первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит посредине. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - сказал Загороднюк.

Он уточнил, что Минобороны презентует этот проект уже в феврале. Загороднюк пояснил, что военный билет будет выглядеть как карточка со штрих-кодом.

"Он может быть у вас и на телефоне, и как карточка пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карточка со штрих-кодом, которому будет соответствовать запись в электронной системе", - сказал министр.

Загороднюк заверил, что деньги в бюджете на этот проект заложены, а технику на военкоматы приобретут уже в первом квартале 2020 года.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ведомство пока не будет отзывать партию некачественных бронежилетов, которые были закуплены для Вооруженных сил Украины.

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