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Українці, з перемогою! Мережа радіє після прийняття "мовного закону"

STYLERЖиття    25.04.2019 - 12:05
Українці, з перемогою! Мережа радіє після прийняття "мовного закону"
Колаж РБК-Україна

Користувачі відреагували на ухвалення історичного закону

Верховна Рада ухвалила "мовний закон", який підтримали 278 нардепів, 25 квітня. Всього до другого читання було подано 2082 правки.

Голова профільного комітету Микола Княжицький, озвучуючи правки до документа, зазначив: "Ми на три роки перенесли введення адміністративної відповідальності за порушення закону. За цей час в усіх областях будуть створені центри, які будуть навчати української мови... Цей закон вводить українську мову в армію, але не вводить ніяких покарань за те, що хтось із військових раптом не зможе говорити українською".

Закон буде регулювати застосування української мови як мови громадянства України, а також його застосування в діяльності органів державної влади. Крім того, передбачається застосування української мови у публічних сферах.

Українці, з перемогою! Мережа радіє після прийняття &quot;мовного закону&quot;Українці тріумфують після прийняття "мовного закону" (РБК-Україна)

Мережа миттю відреагувала на ухвалення "мовного закону". Користувачі пораділи подібній новині та почали висловлювати свої думки стосовно події:

  • Ось це подарунок до Дня Народження. Дякую.
  • Вітаю! Слава Україні!
  • Слава нації!
  • Тепер заживемо!
  • Ура!
  • Нарешті! Україна дуже довго хотіла цього.
  • Я українка і пишаюся цим!

Нагадаємо, що спікер Ради Андрій Парубій підкреслював, що в даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон". Він запевняв, що більшість парламенту підтримує прийняття документа.

Також ми писали, що вчора відбулося засідання профільного комітету, на якому депутати обговорили остаточний варіант "мовного закону".

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