Украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию

Отдохнувшие на курортах на побережье Азовского моря под Запорожьем туристы жалуются на случаи интоксикации организма, которая могла проявиться вследствие большого количества медуз - при контакте с ними.
Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".
Такое отравление особенно вероятно, если человек имеет ослабленную иммунную систему.
Большинство интоксикаций в море обусловлены контактом с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9 тысяч видов примерно 100 относятся к типу стрекающих (Cnidaria) и считаются ядовитыми.
Между тем не обязательно, чтобы этот комплекс симптомов, появляющихся при попадании в ткани ядовитых веществ, был вызван касанием медуз или чтобы они жалили. Интоксикацию может вызвать даже сам запах разлагающихся организмов, если их не убирают с пляжа, и они лежат на солнце, а человек вдыхает эти пары.
Медики советуют при ожогах медуз в Азовском море промывать больное место морской водой.
Также среди рекомендаций врачей - смена купального костюма после выхода из воды на пляже.
Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о медузах, и насколько они опасны.
Также сообщалось, что недавно на берегу Азовского моря нашли причудливых созданий.