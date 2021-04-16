Украинцы остались без интернета: не работает один из крупнейших провайдеров

16 апреля сотни тысяч украинцев, которые пользуются услугами провайдера "Триолан", остались без доступа в интернет.
Об этом рассказали в пресс-службе провайдера в Telegram после того, как социальные сети наводнили жалобы недовольных юзеров.
Сотни украинцев в один момент добавились в чат "Триолана", где жалуются на неработающий интернет.
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"Внимание, сейчас наблюдается кратковременное отсутствие доступа к сети в различных городах. Причины и время восстановления выясняем. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в "Триолан".
Позже работники добавили, что данная ситуация связана с работой ДНС-серверов.
Около 13:00 в компании заявили, что работы по восстановлению связи и устранению проблем завершены.
"Если услуга не заработала - рекомендуем перезагрузить ваше оборудование", - добавили работники.
"Триолан" - группа операторов связи, оказывающих телекоммуникационные услуги в ряде городов Украины. Это один из крупнейших провайдеров и операторов кабельного телевидения страны, который обслуживает сотни тысяч украинцев.
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