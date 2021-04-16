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Украинцы остались без интернета: не работает один из крупнейших провайдеров

Автор: Styler

16 апреля сотни тысяч украинцев, которые пользуются услугами провайдера "Триолан", остались без доступа в интернет.

Об этом рассказали в пресс-службе провайдера в Telegram после того, как социальные сети наводнили жалобы недовольных юзеров.

Что пишут украинцы

Сотни украинцев в один момент добавились в чат "Триолана", где жалуются на неработающий интернет.

  • Ау, 30 мин. не могу дозвониться, интернет отсутствует
  • Не работает интернет на ХТЗ, невозможно дозвониться!
  • Здравствуйте, нет интернета. Харьков, ул. Метростроителей, 15
  • У меня вообще ни один сайт не открывает
  • Что это. Я не могу зайти в свой кабинет.
  • С телефона работает, с ноута - нет
  • Меня щас клиент вывернет наизнанку. Не могу зайти на Гугл Диск

Скриншот

В чем причина?

"Внимание, сейчас наблюдается кратковременное отсутствие доступа к сети в различных городах. Причины и время восстановления выясняем. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в "Триолан".

Позже работники добавили, что данная ситуация связана с работой ДНС-серверов.

Около 13:00 в компании заявили, что работы по восстановлению связи и устранению проблем завершены.

"Если услуга не заработала - рекомендуем перезагрузить ваше оборудование", - добавили работники.

"Триолан" - группа операторов связи, оказывающих телекоммуникационные услуги в ряде городов Украины. Это один из крупнейших провайдеров и операторов кабельного телевидения страны, который обслуживает сотни тысяч украинцев.

Напомним, Microsoft планирует приобрести компанию, которая занимается искусственным интеллектом.

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