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Украинцы остались в этом году без черешен: цены просто космические

Автор: Анна Шиканова

Черешен по доступным ценам украинцы скорее всего не увидят. И эксперты прогнозируют такую же ситуацию и с грушами. Неблагоприятные погодные условия стали основной причиной неурожая и последний раз такое было около 10 лет назад.

Что произошло с черешнями и какая сейчас цена у любимых ягод, рассказали эксперты в эфире "Сніданок 1+1".

По словам специалистов, дефицит черешни возник из-за неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки и обильные дожди в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях привели к тому, что черешен почти нет.

На рынках и в магазинах Украины черешня в продаже появляется, однако цена за килограмм просто космическая. В среднем килограмм черешни стоит от 100 до 120 гривен.

Как сообщают нам жители западных областей, там цена намного выше. На рынке можно найти от 150 гривен за килограмм, а в супермаркетах и магазинах – от 180 до 200 гривен за килограмм.

Специалисты утверждают, что цены в ближайшее время снижаться не будут, так как черешни очень мало и сезон скоро закончится.

Кроме того, подобная ситуация может возникнуть и с урожаем груш в 2021 году. Они также сильно пострадали из-за погодных условий и весенних заморозков.

Экономисты прогнозируют, что цены на вишню, абрикосы, персики и сливы в этом году тоже будут "кусаться" – ожидается подорожание в среднем на 15%.

Напомним, ранее мы писали о том, что огурцы начали дорожать из-за обильных дождей.

А также рассказывали, что цены на клубнику в Украине начали опускаться.

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