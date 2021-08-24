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Украинцы назвали главные символы страны: среди них гимн и даже вареники

Автор: Людмила Жукова

Украинцы назвали главные символы страны, которые ассоциируются у них с нашим государством. Первыми среди них стоят флаг, язык и гимн.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Кто мы: исследования украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Опрос был проведен среди пяти тысяч украинцев в разных регионах страны. Возраст опрашиваемых от 18 лет.

50% опрашиваемых граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг. 41% опрошенных убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезуб.

Неформальные символы

Интересно, что на Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символах - борще, сале, варениках (30% и 31% соответственно), украинской природе (13% и 15% соответственно). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на Востоке - 12%, на Донбассе - 17%. В то время как на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%.

Скриншот (uifuture.org)

Как мы ранее писали, Оксана Баюл объяснила отказ от украинского гражданства.

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