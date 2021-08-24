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Українці назвали головні символи країни: серед них гімн і навіть вареники

Автор: Людмила Жукова

Українці назвали головні символи країни, які асоціюються у них з нашою державою. Першими серед них стоять прапор, мова і гімн.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Опитування було проведено серед п'яти тисяч українців у різних регіонах країни. Вік опитуваних від 18 років.

50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор. 41% опитаних переконані, що таким символом є українська мова, а 31% виступили за тризуб.

Неформальні символи

Цікаво, що на Сході і Донбасі порівняно більше згадують про неформальні символи - борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно), українську природу (13% і 15% відповідно). Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на Сході - 12%, на Донбасі - 17%. У той час як на Заході частіше вибирають формальні символи: прапор - 55%, гімн - 46%, тризуб - 39%, і мова - 53%.

Скріншот (uifuture.org)

Як ми раніше писали, Оксана Баюл пояснила відмову від українського громадянства.

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