Украинцы нашли способ ездить в закрытую Европу: журналисты раскрыли схему

В Украине во время карантина начал процветать "туристический рынок", который предлагает туристам оформить различные документы для посещения Европы. Большинство стран ЕС закрыты для туристов, но в интернете полно объявлений от посредников, которые за деньги оформляют любые необходимые документы для въезда.

В шенгенскую зону украинцы могут попасть только при наличии вида на постоянное жительство, рабочей или студенческой визы. Оказалось, что такие документы можно оформить за несколько дней при наличии нескольких тысяч гривен. Детали рассказали в программе "Гроші".

Журналисты сообщили, что туристический рынок буквально утопает в предложениях от посредников, которые могут помочь туристу-нелегалу попасть практически в любую страну Европы, куда официально въезд запрещен.

Такие "бизнесмены" делают практически любые документы – от вида на постоянное проживание до рабочей визы "под ключ", благодаря которой можно спокойно посетить любую страну Европы.

Как рассказала загадочный менеджер Елена, оформить необходимые документы можно за четыре тысячи гривен. Лично встречаться с заказчиком она отказалась и предложила общение онлайн. Есть и более экономные предложения – зависит от страны, условий посещения, длительности, а также от категории срочности оформления. К примеру, срочное приглашение в страны ЕС, которое оформляют за 2-3 дня, стоит в среднем до трех тысяч гривен.

Эксперты не рекомендуют пользоваться такими предложениями, так как гарантий дать не может никто. А вот получить депортацию и запрет на посещение страны сроком на пять лет – получить можно очень быстро. Липовые документы могут оказаться настолько фальшивыми, что при пересечении границы такого незадачливого туриста могут запросто задержать.

Украинцы нашли способ ездить в закрытую Европу

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна курортная страна готова принимать туристов из Украины без тестов и самоизоляции.

А также рассказывали о том, что появился обновленный список стран, куда украинцы могут поехать на отдых.