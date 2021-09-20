Украинцы нашли в Антарктиде останки гигантского животного тысячелетней давности

Радиоуглеродный анализ показал, что киту около 1350 лет (плюс/минус 30 лет).

"Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении полярников.

Фото: Останки кита в Антарктиде (facebook.com/AntarcticCenter)

Также выяснился и вид животного - это синий кит - самый большой кит и самое крупное животное в мире. Длина найденного животного составляла не менее 26 метров. Он принадлежал к Южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

Ученые говорят, что находка очень ценная. В музеях мира хранится всего несколько десятков скелетов синего кита, но большинство из них - другого подвида.

С 1963-го года синий кит охраняется, но незаконный промысел не дает популяции восстановиться. До 1960-х из-за китобоев животное практически исчезло и поэтому попало в список охраняемых. На середину 1980-х в мире оставалось не более 200-1400 особей, а до начала промышленного уничтожения популяция насчитывала 250-300 тысяч особей.

На сегодня популяция арктического синего кита составляет всего 1600-3000 особей.