Украинцы напуганы возможными наводнениями: начали выкапывать картошку

В Винницкой области местные жители не на шутку обеспокоены возможным наводнением, так как вода подходит все ближе к региону. Местные жители уже практически находятся "на чемоданах", чтобы в любой момент при опасности спасти ценные вещи и эвакуироваться.

Как сообщает "33 канал", люди ночь не спали и со страхом ждали прибытия большой воды.

"В квартире брата только сделали ремонт и купили новую мебель .Вывезли по максимуму все. Что объемное, то подняли на максимальную высоту. Кот вообще вылез на телевизор и там сидит, как предчувствует что-то. Известно, что вода продержится на таком уровне 72 часа. Это если дождя не будет. Сейчас лучше перестраховаться, чем потом считать убытки, - рассказал житель Могилев-Подольского Александр Склярук.

Вода подходит в Винницкую область (фото: 33kanal.com)

Глава Могилев-Подольского райсовета Владимир Сирант посетил с инспекцией ряд сел в регионе.

"Вчера вечером уровень воды был около шести метров. Приезжал председатель ОГА, заместители, работники ДСНС. Но почему-то не сообщили об этом мне, а особенно - главам, потому что это первые лица, с кем сейчас нужно сотрудничать и общаться. Что в районе по берегу Днестра люди не живут? Кое-кто начал выкапывать картофель, на помощь подключаются соседи. Люди наготове, мы надеемся, что ситуация не ухудшится. Но в то же время мы научены опытом 2008 года", - сообщил Сирант.

Отметим, что ГСЧС сообщает, что уровень воды в реке Днестр в Винницкой области упал на 10 сантиметров. Это вселяет надежду, но все равно не позволяет расслабиться местным жителям.

Как мы ранее писали, погода в западных регионах Украины будет оставаться дождливой по меньшей мере до 29 июня.