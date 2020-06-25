Українці налякані можливими повенями: почали викопувати картоплю

У Вінницькій області місцеві жителі не на жарт стурбовані можливою повінню, так як вода підходить все ближче до регіону. Місцеві жителі вже практично знаходяться "на валізах", щоб у будь-який момент небезпеки врятувати цінні речі і евакуюватися.

Як повідомляє "33 канал", люди ніч не спали і зі страхом чекали прибуття великої води.

"У квартирі брата тільки зробили ремонт і купили нові меблі .Вивезли по максимуму все. Що об'ємне, то підняли на максимальну висоту. Кот взагалі виліз на телевізор і там сидить, як передчуває щось. Відомо, що вода протримається на такому рівні 72 години. Це якщо дощу не буде. Зараз краще перестрахуватися, ніж потім підраховувати збитки, - розповів житель Могилів-Подільського Олександр Склярук.

Вода підходить на Вінниччину (фото: 33kanal.com)

Голова Могилів-Подільської райради Володимир Сирант відвідав з інспекцією ряд сіл в регіоні.

"Вчора ввечері рівень води був близько шести метрів. Приїжджав голова ОДА, заступники, працівники ДСНС. Але чомусь не повідомили мені про це, а особливо - голів, тому що це перші люди, з ким зараз потрібно співпрацювати і спілкуватися. Що в районі на березі Дністра люди не живуть? Дехто почав викопувати картоплю, на допомогу підключаються сусіди. Люди напоготові, ми сподіваємося, що ситуація не погіршиться. Але в той же час ми навчені досвідом 2008 року", - повідомив Сирант.

Зазначимо, що ДСНС повідомляє, що рівень води в річці Дністер у Вінницькій області впав на 10 сантиметрів. Це вселяє надію, але все одно не дозволяє розслабитися місцевим жителям.

Як ми раніше писали, погода в західних регіонах України буде залишатися дощовою щонайменше до 29 червня.