Билет на самолет уже куплен, но граница закрыта: что делать путешественникам

Что делать пассажирам с купленными билетами в Европу (Коллаж РБК-Украина)

Что делать в ситуациях, когда билеты уже куплены, но граница для пассажира еще закрыта

Украинцам не дали разрешения на въезд в большинство стран Европы с 1 июля. Это связано с большим количеством инфицированных в стране, но списки стран обещают пересматривать каждые две недели. Что делать тем, кто уже купил билет, но самолет улетел без них – читайте в Styler.

Кого будут пускать в страны ЕС даже в условиях карантина:

Граждан ЕС

Украинцев с рабочими визами

Граждан с видом на жительство в ЕС

Другие случаи, которые определяют отдельные страны

Стоит отметить, что авиакомпании уже начали совершать полеты, но граждан Украины, которые хотят в Европу с туристической целью, на рейсы не пускают.

Как объяснили на сайте Lowcostavia.com.ua, авиакомпании Wizz Air и Rynair могут не вернуть деньги за билеты, если пассажир не может лететь из-за запрета на въезд в ЕС. На данный момент такие ограничения для граждан Украины продлены до 15 июля.

"Если ваш рейс проходит согласно расписанию, а вы не можете лететь из-за запрета въезда в страну назначения, то авиакомпании не возвращают деньги и не предлагают бесплатно замену даты", - говорится в сообщении.

Таких же правил придерживаются и при авиаперелетах внутри ЕС – если вы не попадете в аэропорт вылета, то ни замены, ни возврата денег не будет.

Как вернуть деньги

Если рейс будет отменен авиакомпанией или будет изменена дата вылета, то пассажир имеет право бесплатно заменить дату или получить возврат в полном объеме.

Если рейс будет по расписанию, а пассажир не сможет лететь, то отмена брони возможна только на общих условиях. У большинства авиакомпаний есть штраф за отмену – от 20 до 80 евро.

Замена даты на купленном билете – по общим тарифам, от 30 до 95 евро.

Если вы захотите изменить имя на билете – от 45 до 160 евро.

У некоторых авиакомпаний есть специальная услуга, которая дает возможность изменить дату и направление без оплаты сборов, а также отменить рейс не позднее, чем за 3 часа до вылета. Заказать эту услугу можно только лишь при покупке билета.

Как обезопасить себя во время путешествий

Перед покупкой билета в другую страну стоит проверить всю информацию о правилах въезда, о пересечении границы гражданами Украины, о том, есть ли там транзит и уточнить условия авиакомпании в том случае, если вы полететь не сможете и вам придется отменить бронь или перенести дату. Что самое важное при покупке билетов, пишет издание Avianews.

Перед поездкой проверяйте, можете ли вы въехать в страну назначения, и что вам для этого будет нужно. Если планируете лететь транзитом, то уточните есть ли разрешение у страны назначения на транзит. Самое оптимальное – уточнить в консульстве нужной вам страны, так как в интернете информация может быть с задержкой.

Если вы уверены, что сможете попасть в страну назначения, то ориентируйтесь на те маршруты авиакомпаний, которые уже начали полеты. Уточните у авиакомпании рейсы до того, как купите билет. Некоторые авиакомпании сообщают о новых графиках полетов, но при этом планы срываются и рейсы не выполняются.

Всегда учитывайте возможность новых запретов или изменения ситуации. Выбирайте билеты тех авиакомпаний, которые позволяют менять дату вылета без штрафа или есть дополнительные услуги, чтобы перестраховаться. Не стоит покупать билеты с надеждой, что если что-то изменится, то авиакомпания вернет деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, куда могут полететь туристы из Украины.

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Автор: Анна Шиканова