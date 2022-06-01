UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как украинцы могут привезти валюту из-за границы: важные правила

Фото: какие правила ввоза наличной валюты в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы, которые возвращаются на родину из других стран, могут привозить с собой валюту с соблюдением важных правил перемещения через границу таких ценностей.

Об этом передали на сайте Национального банка Украины.

Какие требования к ввозу валюты из-за границы действуют сегодня:

Наличную валюту и банковские металлы граждане могут перемещать через таможенную границу Украины без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.

Если сумма равна или выше, такое декларирование обязательно.

Письменное декларирование предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы, пояснил регулятор.

Несовершеннолетние украинцы имеют право привозить валюту из-за границы по тем же правилам относительно суммы для декларирования. Если более 10 тысяч евро (в эквиваленте), то заполняет декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, его законный представитель.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины - нет.

"Обращаем ваше внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее в Нацбанке разъяснили, какие денежные переводы за границу разрешены.

Также мы рассказывали, как из Европы отправить посылку в Украину, и публиковали список почтовых сервисов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины