Украинцы не могут получить COVID-сертификаты в "Дие": что говорят разработчики

По словам пользователей, часто при попытке получить covid-сертификат, дополнение просто выдает предупреждение об ошибке и закрывается. Из-за этого рейтинг приложения обвалился до 3 баллов из 5 возможных.

Однако, в комментариях разработчики приложения порекомендовать украинцам повторно авторизоваться в программе.

"Советуем нажать кнопку "Выйти", авторизоваться через BankID повторно и пройти фотоподтверждение. Если вы ранее уже создавали действие. Подпись, советуем удалить его и создать повторно. Будем благодарны, если сообщите нам о результате", - сообщили разработчики.

Также Украинцам порекомендовали поинтересоваться, внес ли их семейный врач в базу данные о вакцинации.

Как получить COVID-сертификат в "Дие"

Чтобы получить электронный COVID-сертификат, необходимо:

установить приложение "Дия";

перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга.

Нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

Отметим, в портале "Дия" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.