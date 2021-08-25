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Украинцы не могут получить COVID-сертификаты в "Дие": что говорят разработчики

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Среда 25 августа 2021 21:55
Украинцы не могут получить COVID-сертификаты в "Дие": что говорят разработчики В "действии" не отображается ковид-паспорт (фото: diia.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Украинцы столкнулись с проблемой, когда они не могут получить COVID-сертификат с помощью мобильного приложения "Дия".

Об этом говорится в комментариях на play.google.com.

По словам пользователей, часто при попытке получить covid-сертификат, дополнение просто выдает предупреждение об ошибке и закрывается. Из-за этого рейтинг приложения обвалился до 3 баллов из 5 возможных.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении "Дия".

Добавим, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля.

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