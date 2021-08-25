Украинцы не могут получить COVID-сертификаты в "Дие": что говорят разработчики
В "действии" не отображается ковид-паспорт (фото: diia.gov.ua)
Украинцы столкнулись с проблемой, когда они не могут получить COVID-сертификат с помощью мобильного приложения "Дия".
Об этом говорится в комментариях на play.google.com.
По словам пользователей, часто при попытке получить covid-сертификат, дополнение просто выдает предупреждение об ошибке и закрывается. Из-за этого рейтинг приложения обвалился до 3 баллов из 5 возможных.
Ранее мы сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении "Дия".
Добавим, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля.