ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мы полностью готовы: Минцифры ожидает одобрения COVID-сертификата в ЕС в ближайшие недели

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 17:28
Мы полностью готовы: Минцифры ожидает одобрения COVID-сертификата в ЕС в ближайшие недели Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина надеется, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении "Дія". Поскольку документ уже технически готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", - заявил Федоров.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Кроме того, на этой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Коронавирус Дия
NEWS
В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта
В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен