Мы полностью готовы: Минцифры ожидает одобрения COVID-сертификата в ЕС в ближайшие недели

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина надеется, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении "Дія". Поскольку документ уже технически готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН" .

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", - заявил Федоров.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Кроме того, на этой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.