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Українці не можуть отримати COVID-сертифікати в "Дії": що кажуть розробники

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Середа 25 серпня 2021 21:55
Українці не можуть отримати COVID-сертифікати в "Дії": що кажуть розробники В "Дії" не відображається ковід-паспорт (фото: diia.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Українці зіткнулися з проблемою, коли вони не можуть отримати COVID-сертифікат за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це йдеться у коментарях на play.google.com.

За словами користувачів, часто під час спроби отримати COVID-сертифікат, додаток просто видає попередження про помилку та закривається. Через це рейтинг застосунку обвалився до 3 балів з 5 можливих.

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що Єврокомісія і європейські партнери в найближчі тижні схвалять COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Додамо, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня.

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