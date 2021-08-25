Українці не можуть отримати COVID-сертифікати в "Дії": що кажуть розробники
В "Дії" не відображається ковід-паспорт (фото: diia.gov.ua)
Українці зіткнулися з проблемою, коли вони не можуть отримати COVID-сертифікат за допомогою мобільного застосунку "Дія".
Про це йдеться у коментарях на play.google.com.
За словами користувачів, часто під час спроби отримати COVID-сертифікат, додаток просто видає попередження про помилку та закривається. Через це рейтинг застосунку обвалився до 3 балів з 5 можливих.
Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що Єврокомісія і європейські партнери в найближчі тижні схвалять COVID-сертифікат в додатку "Дія".
Додамо, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня.