Украинцы могут получить от 5 до 30 тысяч евро помощи: пошаговая инструкция

В Украине граждане, которые пострадали от российского вторжения и войны, могут получить компенсационные выплаты от 5 тысяч до 30 тысяч евро , обратившись с заявлением в Европейский суд по правам человека.

Какая процедура и сроки подачи заявки, кто имеет право на компенсацию и пошаговая инструкция - в материале Styler ниже.

Кто имеет право обратиться в ЕСПЧ

Право на обращение в ЕСПЧ относительно компенсации имеет каждый пострадавший от российской агрессии украинец.

Для этого нужно успеть подать заявление в течение 4 месяцев с момента нарушения своих прав, но не позднее 16 января 2023 года.

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Оформление заявление уже доступно в онлайн-формате через соответствующую электронную систему https://espl.com.ua

Что является основанием для подачи заявления

Система указывает перечень ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:

гибель родственника,

разрушенное жилье,

ранение,

незаконное лишение свободы,

пытки,

изнасилования,

насильственное исчезновение человека.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ нужно:

заполните форму на сайте,

загрузите заявление,

проверьте и подпишите документы,

распечатайте и отправьте заявление в ближайшем отделении Укрпочты.

При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который нужно наклеить на упакованную отправку в отделении (почтовые услуги для отправителя - бесплатные). Система содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что именно нужно указать.

Подача заявления на сайте - как создать

1. Нужно указать свой номер телефона для регистрации в системе. Тогда по СМС придет сообщение с кодом.



2. После этого можно создать заявку - нажмите на "Новое заявление".

3. Кроме создания нового заявления, можно также просмотреть и отредактировать уже созданные, а также проверить адрес отправки и трекинговый номер Укрпочты.

Составление анкеты и заявления происходит по 8 шагам.

Сколько времени ЕСПЧ будет рассматривать заявку

Срок рассмотрения заявления может составлять от 1 года. Отмечается, что вероятность получения компенсации - высока.

Как долго ожидать решения ЕСПЧ

Обычно в Европейском суде по правам человека дела рассматриваются долго (установленных сроков нет), особенно в контексте международных вооруженных конфликтов. Вероятно, решения по индивидуальному делу относительно нарушений, которые имели место во время российского вторжения в 2022 году, нужно будет ожидать от 5 лет и более.

Почему именно сейчас важно обращаться в ЕСПЧ

Важность поспешить с подачей заявления в ЕСПЧ объясняется технической стороной, учитывая ограниченный срок обращения в суд, который составляет 4 месяца. Обратим внимание, что относительно жалоб против РФ, ЕСПЧ имеет полномочия рассматривать соответствующие заявления по действиям, которые случились до 16 сентября 2022 года.

Как отследить прогресс по делу

Стадию производства можно отслеживать на специальном сайте по индивидуальному номеру, присвоенному вашей жалобе. Сначала вы получите письмо от ЕСПЧ, которое подтвердит, что ваша жалоба зарегистрирована. ЕСПЧ сообщит истцу о принятом решении по почте.

Фото: скрин app.echr.coe.int

Какая стоимость обращения в ЕСПЧ

Процедура рассмотрения дела Судом - бесплатная, и никаких судебных сборов за это не установлено. При этом на заявителя возлагаются расходы технического характера, то есть на почтовые услуги, печать и подобное.

Формуляр

Ознакомьтесь с заметкой для заполнения формуляра, которая содержит подробную пошаговую инструкцию по заполнению каждого пункта жалобы.

Для получения консультации можно обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека в своем городе: https://helsinki.org.ua/advice-centres/