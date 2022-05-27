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Кабмин создал комиссию по оценке ущерба от вторжения России

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Киев, Пятница 27 мая 2022 14:38
Кабмин создал комиссию по оценке ущерба от вторжения России Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет наниматься аудитом ущерба, нанесенного в результате военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, сегодня был утвержден должностной состав комиссии и положение о ее работе. Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита убытков и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки", - отметил Шмыгаль.

Напомним, как заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак, по состоянию на конец апреля 2022 года ущерб экономике Украины от российского вторжения составил 600 млрд долларов.

По данным AP, Запад может снять санкции с российских олигархов в обмен на то, что они выделят средства на восстановление Украины.

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