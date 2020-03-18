Украинцы могут остаться без рыбы: экологи бьют тревогу

Аномальная погода, маловодие и другие негативные факторы могут существенно повлиять на количество рыбы в водоемах Украины. По словам экологов, которые ранее предположили исчезновение рек в стране, в течение последних четырех лет отечественные водоемы наполняются не более 80% от нормы.

"Возможно, что в этом году из-за бесснежной зимы наполняемость будет еще меньше. Сейчас ситуация очень тревожная. Она может начать ухудшаться, когда повысится температура и появится серьезный дефицит осадков, которые выпав, пойдут только на кратковременное увлажнение почвы, а не наполняемость водоемов. Это приведет к обезвоживанию и пересыханию некоторых из них. Нужно напомнить, что из-за неподобающего отношения к отечественным водным ресурсам у нас в стране за годы Независимости исчезло более 10 тыс. малых рек. И эта безрадостная тенденция может продолжиться, так как для улучшения сложившегося положения чиновники все эти годы не предпринимали необходимых мер", - предупреждают эксперты.

Специалисты говорят, что данная ситуация может серьезно отразиться на рыбном ресурсе страны. Из-за маловодья рек нерест рыбы в этом году под серьезной угрозой. Фактически все природные нерестилища сухие, не заполнены водой. Рыбе негде нереститься.

Ученые утверждают, что леща в наших реках осталось не более 30% от его количества в 1991 году. Щуки - 15%, судака, сома - 10%. А такие некогда распространенные виды, как чехонь, голавль, линь, вьюн, рыбец стали редкими. В последнее издание Красной книги Украины вошли более 70 видов аборигенной рыбы, как исчезающие...

Причин этому много: браконьерство, слабо контролируемый промысловый вылов, чрезмерное загрязнение бытовыми и производственными стоками водоемов и многое другое. Но не один вид рыбы не пропал сам по себе. За каждым случаем, говорят экологи и активисты, стоит конкретное имя человека. Самый главный враг наших рыбных ресурсов - это масштабная коррупция чиновников.

"В нашей стране нерестовый запрет "усредненный", ведь рыба нерестится по видам в разное время. Щука начинает нерест в конце февраля, начале марта. А сом в конце мая, начале июня. Серебряный карась и окунь вообще могут откладывать икру несколько раз в год. В большинстве европейских стран устанавливается "плавающий"ф запрет на вылов рыбы, он касается именно той рыбы, которая в данный момент нерестится. Какой график запрета более полезен для сохранения рыбного ресурса, сказать сложно, слово за наукой. Но без сомнения, наиболее эффективной защитой является гуманное, цивилизованное отношение к нашим водоемам и рыбе. Особенно это важно во время нереста рыбы. Ведь как он пройдет напрямую зависит, будет ли рыба в наших реках", отметил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Напомним, что из-за карантина в каналах Венеции вода стала прозрачной.