Українці можуть залишитися без риби: екологи б'ють на сполох

Аномальна погода, маловоддя і інші негативні чинники можуть істотно вплинути на майбутню кількість риби в водоймах України. За словами екологів, які раніше припустили зникнення річок в країні, протягом останніх чотирьох років вітчизняні водойми наповнюються не більше 80% від норми.

"Можливо, що в цьому році через безсніжну зиму наповнюваність буде ще менше. Зараз ситуація дуже тривожна. Вона може почати погіршуватися, коли підвищиться температура і з'явиться серйозний дефіцит опадів, які випавши, підуть тільки на короткочасне зволоження ґрунту, а не наповнюваність водойм. Це призведе до зневоднення і пересихання деяких з них. Потрібно нагадати, що через неналежне ставлення до вітчизняних водних ресурсів у нас в країні за роки Незалежності зникло більше 10 тис. малих річок. І ця безрадісна тенденція може продовжитися, так як для поліпшення становища чиновники всі ці роки не вживали необхідних заходів", - попереджають експерти.

Спеціалісти кажуть, що дана ситуація може серйозно відобразитися на рибному ресурсі країни. Через маловоддя річок нерест риби в цьому році під серйозною загрозою. Фактично всі природні нерестовища сухі, не заповнені водою. Рибі ніде нереститися.

Вчені стверджують, що ляща в наших річках залишилося не більше 30% від його кількості в 1991 році. Щуки - 15%, судака, сома - 10%. А такі колись поширені види, як чехоня, рибець, линь, подуст стали рідкісними. В останнє видання Червоної книги України увійшли понад 70 видів аборигенної риби, як зникаючі...

Причин цьому багато: браконьєрство, слабо контрольований промисловий вилов, надмірне забруднення побутовими і виробничими стоками водойм і багато іншого. Але не один вид риби не пропав сам по собі. За кожним випадком, кажуть екологи і активісти, стоїть конкретне ім'я людини. Найголовніший ворог наших рибних ресурсів - це масштабна корупція чиновників.

"У нашій країні нерестова заборона "усереднена", адже риба нереститься за видами в різний час. Щука починає нерест в кінці лютого, на початку березня. А сом в кінці травня, на початку червня. Срібний карась і окунь взагалі можуть відкладати ікру кілька разів на рік. В більшості європейських країн встановлюється "плаваюча" нерестова заборона на вилов риби, тільки тої яка нереститься саме в даний період. Який графік заборони більш корисний для збереження рибного ресурсу, сказати складно, слово за наукою. Але без сумніву, найбільш ефективним захистом є гуманне, цивілізоване ставлення до наших водойм та природного рибного ресурсу. Особливо це важливо під час нересту риби. Адже як він пройде безпосередньо залежить, чи буде риба в наших річках", зауважив глава Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Нагадаємо, що через карантин у каналах Венеції вода стала прозорою.