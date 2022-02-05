Украинцы могут остаться без речной рыбы: ученые дали тревожный прогноз

По словам директора Института рыбного хозяйства НААН Игоря Грициняка, чтобы этого не произошло, государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.

На средства, выделенные правительством на техническое перевооружение и переориентацию лабораторий в 2008-2009 году, при Институте были созданы 3 новых лаборатории: биотехнологии, вирусологии и бактериологии, генетики и цитогенетики.

"Нашим ученым удалось добиться лучшего расщепления ферментов - благодаря этому осетровые меньше болеют и лучше растут. Увеличилась популяция форели. 16 лет назад по всей Украине выращивали 4 тонны, сегодня - 10 тысяч тонн. Мы уже выращиваем 6-8 тонн, а в перспективе - 10 тонн собственной красной икры. Около 5 тонн черной икры. Вся эта продукция реализуется внутри страны", - рассказывает Грициняк.

Специалисты НААН отмечают, что сейчас Украина импортирует преимущественно морскую рыбу - из-за сокращения собственного отлова.

Так, в Азовском море фактически остался только бычок, потому что остальные виды были истреблены "из-за безответственного, хищнического отношения", - говорит ученый.

"А из тех акваторий, где есть большие популяции, нас вытеснила Россия. Черноморские зоны вылова рыбы также преимущественно находятся в руках РФ. Поэтому в Украине в разы уменьшился лов морской рыбы", - комментирует он ситуацию.

Эксперт обратил внимание, что потребности импортировать прудовую рыбу в Украину нет, так как собственной популяции полностью хватает.

"Мы способны увеличить ее в разы и экспортировать. Но другие страны защищают интересы собственных производителей. В Украине же регуляторная роль государства нивелирована", - сказал ученый.

Эксперт также обратил внимание, что в составе Института действует единственный селекционно-племенный центр в Украине, и сейчас этот живой генетический банк функционирует без помощи государства. По его словам, отрасль нуждается в государственной защите и поддержке программы селекции.

Видео: в НААН Украины рассказали об усовершенствовании рыбных хозяйств