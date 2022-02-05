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Украинцы могут остаться без речной рыбы: ученые дали тревожный прогноз

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Суббота 05 февраля 2022 11:02
Украинцы могут остаться без речной рыбы: ученые дали тревожный прогноз Фото: ученые рассказали об угрозе исчезновения речной рыбы в Украине (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине фиксируют стремительное снижение численности популяции речной рыбы - на 70% всего за 9 лет. Причиной явления называют природные и антропогенные факторы. Ожидается, что при таких темпах уже к 2024 году в стране будут вынуждены перейти на импорт.

Об этом передали на сайте Национальной академии аграрных наук Украины.

По словам директора Института рыбного хозяйства НААН Игоря Грициняка, чтобы этого не произошло, государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.

На средства, выделенные правительством на техническое перевооружение и переориентацию лабораторий в 2008-2009 году, при Институте были созданы 3 новых лаборатории: биотехнологии, вирусологии и бактериологии, генетики и цитогенетики.

"Нашим ученым удалось добиться лучшего расщепления ферментов - благодаря этому осетровые меньше болеют и лучше растут. Увеличилась популяция форели. 16 лет назад по всей Украине выращивали 4 тонны, сегодня - 10 тысяч тонн. Мы уже выращиваем 6-8 тонн, а в перспективе - 10 тонн собственной красной икры. Около 5 тонн черной икры. Вся эта продукция реализуется внутри страны", - рассказывает Грициняк.

Специалисты НААН отмечают, что сейчас Украина импортирует преимущественно морскую рыбу - из-за сокращения собственного отлова.

Так, в Азовском море фактически остался только бычок, потому что остальные виды были истреблены "из-за безответственного, хищнического отношения", - говорит ученый.

"А из тех акваторий, где есть большие популяции, нас вытеснила Россия. Черноморские зоны вылова рыбы также преимущественно находятся в руках РФ. Поэтому в Украине в разы уменьшился лов морской рыбы", - комментирует он ситуацию.

Эксперт обратил внимание, что потребности импортировать прудовую рыбу в Украину нет, так как собственной популяции полностью хватает.

"Мы способны увеличить ее в разы и экспортировать. Но другие страны защищают интересы собственных производителей. В Украине же регуляторная роль государства нивелирована", - сказал ученый.

Эксперт также обратил внимание, что в составе Института действует единственный селекционно-племенный центр в Украине, и сейчас этот живой генетический банк функционирует без помощи государства. По его словам, отрасль нуждается в государственной защите и поддержке программы селекции.

Видео: в НААН Украины рассказали об усовершенствовании рыбных хозяйств

Напомним, ранее ученый шокировал прогнозом о том, что в Украине через 30 лет вырастет пустыня.

Добавим, что перед этим эколог рассказала, когда изменения климата в Украине станут необратимыми, и можно ли этому помочь.

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