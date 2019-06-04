Украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности: что грозит нарушителям

В последнее время водители все чаще пренебрегают ремнями безопасности, что способствует увеличению аварий на дорогах. Почему украинцы не пристегиваются и как с этим будут бороться рассказали эксперты, передает "Сегодня".

В Украине хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности, поскольку большинство водителей и пассажиров игнорируют данное правило. Так, Виталий Стельмах вспоминает, как едва не лишился жизни и предостерегает остальных водителей.

"Был очень мощный удар. Ремень безопасности зафиксировался и зафиксировал меня, даже остался след на теле. Если бы не было ремня, я просто выбил бы лобовое стекло", - вспоминает Виталий.

Практически 80% водителей в Украине никогда не пристегиваются, и, зачастую, именно лень является главной причиной. Однако ремень безопасности уменьшает вдвое риск погибнуть при лобовом столкновении.

В Европе непристегнутый ремень обойдется и пассажиру, и водителю в сотню евро. Подобную практику хотят попробовать и в Украине. "В первую очередь, конечно, маленький штраф - 51 гривна. Во‑вторых, полицейским не хватает инструментов, чтобы привлекать водителей за непристегнутый ремень", - говорит эксперт по публичной безопасности Алексей Павловский.

Видео: (YouTube/Сегодня)

Напомним, в трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".

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