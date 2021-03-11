Украинцы-лауреаты престижной премии "Грэмми": что о них известно

Надежда Шпаченко

Американская пианистка и композитор украинского происхождения была награждена премией "Грэмми" в 2020 году за самый лучший классический сборник. Надежда Шпаченко родилась в 1977 году в Харькове и с 5 лет занималась музыкой. В 1991 году она вместе с матерью переехала в Израиль, а в 1994 году – в США. Там она получила степень бакалавра в музыкальной школе Лонги Бард-колледжа. Сейчас она профессор фортепиано в Политехническом университете штата Калифорния. Она записала три авторских альбома классической музыки и один из них получил награду "Грэмми".

Руслан Сирота

Израильский и американский музыкант и композитор украинского происхождения. Обладатель премии "Грэмми" в 2011 году. Руслан Сирота родился в 1980 году в Умани. С 4 лет играет на гитаре, с 7 лет – на фортепиано. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль, где в 14 лет увлекся джазом. Получил образование в Музыкальном колледже Беркли, а в 2000 году переехал в Бостон.

Давид Ойстрах

Украинский и советский скрипач, дирижер и педагог, народный артист СРСР. Родился в Одессе в 1908 году, с пяти лет изучал скрипку и альт. Окончил Одесский музыкально-драматический институт. Обладатель множества наград и лауреат престижных премий, победитель международных конкурсов. Премию "Грэмми" получил дважды – в 1970 и в 1974 году. Скончался в октябре 1974 года от сердечного приступа в Амстердаме, сразу после концерта.

Святослав Рихтер

Знаменитый украинский и советский пианист, обладатель множества премий и наград. Родился в 1915 году в Житомире. Свою музыкальную карьеру начинал в Одесской филармонии, а потом окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Премию "Грэмми" получил в 1960 году за исполнение Второго фортепианного концерта Й. Брамса. Это было первое исполнение среди советских исполнителей. В последние годы жил в Париже, где и скончался 1 августа 1997 года.

Григорий Пятигорский

Украинский, российский и американский виолончелист. Родился в 1903 году в городе Катеринославе (современный Днепр). С раннего детства играл на скрипке и фортепиано под руководством отца, с 7 лет перешел на виолончель. Обучался в Московской консерватории. В юности покинул СССР и уехал сначала в Варшаву, потом в Лейпциг. Проживал в Берлине, а мировую славу ему принесли выступления в 1929 году с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 1942 году Пятигорский стал гражданином США. В 1947 – сыграл самого себя в фильме "Карнеги Холл". Неоднократно выступал на концертах в Белом доме и в честь него была учреждена "Премия Пятигорского", которой награждают самых талантливых виолончелистов. Умер музыкант в 1976 году в Лос-Анджелесе.

Владимир Горовиц

Украинский и американский пианист, один из самых выдающихся пианистов в мире. Родился в Киеве в 1903 году, музыке его обучала мама – София Горовиц. Окончил консерваторию, выступал сначала на территории Украины и СССР, а потом стал участвовать в концертах в Европе. С 1928 года стал жить в США, но гражданство получил только в 1944 году. С 1962 по 1989 год получил 25 наград "Грэмми". Свой последний концерт Горовиц дал 21 июня 1987 года в Гамбурге. Умер 5 ноября 1989 года в Нью-Йорке. С 1995 года в Киеве проводится Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица.

Натан Мильштейн

Украинский и американский скрипач еврейского происхождения. Родился в Одессе в 1904 году. Сначала брал частные уроки музыки, а потом поступил в Петроградскую консерваторию. В 1925 году Мильштейн выехал вместе с Горовицом на гастроли за границу и принял решение не возвращаться на родину. Музыканты неоднократно выступали в составе трио – Горовиц, Мильштейн и Пятигорский.

Через несколько лет Мильштейн осел в Брюсселе, а после войны он получил гражданство США. В 1975 году он получил премию "Грэмми" за самое лучшее исполнение классики. Натан Мильштейн умер в Лондоне в 1992 году.

63-я церемония премия "Грэмми" состоится 14 марта 2021 года. Академия звукозаписи США приняла решение о переносе церемонии из-за пандемии коронавируса.