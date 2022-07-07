Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с "письмами любви": фото и важные смыслы акции

Для проведения акции организаторы проекта "Письма любви" собрали от украинцев на сайте lettersoflove.org.ua массу сообщений, посланий и обращений к нашим гражданам, которые проживают на пока что захваченных войсками РФ территориях.

Для передачи адресатам таких писем будут использовать все возможные способы доставки. По случаю нынешнего праздника, первым символическим шагом стал запуск посланий на украшенных венках в вечер Ивана Купала.

На Днепре в Киеве запускали с венками "письма любви" к украинцам, живущих на оккупированных территориях (фото предоставлено организаторами)

Идея запуска "писем любви" с венками на Купала

Как отмечают организаторы, идея основывается на давней украинской традиции, когда девушки плели из цветов венки и пускали их по воде. Если те доходили до любимых на другом берегу, это считалось хорошим знаком для их отношений.

Кроме того, "письма любви" символизируют неразрывную эмоциональную связь между украинцами в разных регионах и призваны поддержать тех, кто находится во временной оккупации.

Письма в бутылочках крепили к венку, который на Ивана Купала запускали на Днепре (фото предоставлено организаторами)

"Венки дойдут до тех, кого мы так сильно хотели поддержать"

По словам представителя организаторов проекта Дарьи Любимовой, запуск венков в Киеве стал "более символическим шагом".

"Более 500 украшенных венками с пожеланием скорейшей встречи, словами поддержки и любви, мы отправили с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей. Там в буквальном смысле слова виден другой берег, и мы знаем, что эти венки дойдут до тех, кого мы так сильно хотели поддержать", - отмечает она.

На Ивана Купала украинцы передали с венками "письма любви" к жителям захваченных войсками РФ территорий (фото предоставлено организаторами)

При создании идеи организаторы консультировались с чиновниками министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ), которые поддержали акцию.

В Киеве на Днепре запустили с венками "письма любви" к жителям оккупированных территорий Украины (фото предоставлено организаторами)

Что известно о проекте

Проект "Письма любви" является частью масштабной коммуникационной кампании поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины, созданный агентством Gres Todorchuk при содействии ОО "СВОИ", ОО "Молодые Инициативные" и Foundation "UNION".

Елена Вознесенская, психолог (фото предоставлено организаторами)

Это только первый проект в рамках большой кампании поддержки украинцев, проживающих во временной оккупации. Позже организаторы планируют фандрейзинг и различные офлайн-события, чтобы тема была в постоянном фокусе внимания Украины и мира.

Денис Савченко, глава правления КрымSOS (фото предоставлено организаторами)