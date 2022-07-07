Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з "листами любові": фото та важливі смисли акції

Для проведення акції організатори проекту "Листи любові" зібрали від українців на сайті lettersoflove.org.ua масу повідомлень, послань і звернень до наших громадян, які проживають на поки що захоплених військами РФ територіях.

Для передачі адресатам таких листів використовуватимуть всі можливі способи доставки. З нагоди цьогорічного свята, першим символічним кроком став запуск послань на прикрашених вінках у вечір Івана Купала.

На Дніпрі в Києві запускали з вінками "Листи любові" до українців, які живуть на окупованих територіях (фото надане організаторами)

Ідея запуску "Листів любові" з вінками на Купала

Як зазначають організатори, ідея ґрунтується на давній українській традиції, коли дівчата плели з квітів вінки та пускали їх по воді. Якщо ті доходили до коханих на іншому березі, це вважалося добрим знаком для їхніх стосунків.

Крім того, "Листи любові" символізують нерозривний емоційний зв'язок між українцями в різних регіонах і покликані підтримати тих, хто перебуває в тимчасовій окупації.

Листи в пляшечках кріпили до вінка, який на Івана Купала запускали на Дніпрі (фото надане організаторами)

"Вінки дійдуть до тих, кого ми так сильно хотіли підтримати"

За словами представника організаторів проекту Дарії Любимової, запуск вінків у Києві став "більш символічним кроком".

"Понад 500 заквітчаних вінків з побажанням скорішої зустрічі, словами підтримки та любові, ми відправили з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Там в буквальному сенсі слова видно інший берег і ми знаємо, що ці вінки дійдуть до тих, кого ми так сильно хотіли підтримати", - зазначає вона.

На Івана Купала українці передали з вінками "Листи любові" до жителів захоплених військами РФ територій (фото надане організаторами)

При створенні ідеї організатори консультувалися з чиновниками міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ), які підтримали акцію.

У Києві на Дніпрі запустили з вінками "Листи любові" до жителів окупованих територій України (фото надане організаторами)

Що відомо про проект

Проект "Листи любові" є частиною масштабної комунікаційної кампанії підтримки жителів тимчасово окупованих територій України, створений агенцією Gres Todorchuk за сприяння ГО "СВОІ", ГО "Молоді Ініціативні" та Foundation "UNION".

Олена Вознесенська, психолог (фото надане організаторами)

Це тільки перший проект в рамках великої кампанії підтримки українців, які проживають у тимчасовій окупації. Пізніше організатори планують фандрейзинг і різні офлайн-події, щоб тема була в постійному фокусі уваги України та світу.

Денис Савченко, голова правління КримЅОЅ (фото надане організаторами)