ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с "письмами любви": фото и важные смыслы акции

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 20:03
Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с "письмами любви": фото и важные смыслы акции Коллаж РБК-Украина: в Киеве на Ивана Купала запускали особые венки с важными посланиями
Автор: Владимир Костырин

Украинцы на Ивана Купала запустили венки на реке Днепр с тысячами сообщений со словами поддержки к жителям временно оккупированных территорий.

Как состоялась такая передача "писем любви" к соотечественникам в древний праздник и по старинным традициям - читайте в материале ниже.

Для проведения акции организаторы проекта "Письма любви" собрали от украинцев на сайте lettersoflove.org.ua массу сообщений, посланий и обращений к нашим гражданам, которые проживают на пока что захваченных войсками РФ территориях.

Для передачи адресатам таких писем будут использовать все возможные способы доставки. По случаю нынешнего праздника, первым символическим шагом стал запуск посланий на украшенных венках в вечер Ивана Купала.

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

На Днепре в Киеве запускали с венками "письма любви" к украинцам, живущих на оккупированных территориях (фото предоставлено организаторами)

Идея запуска "писем любви" с венками на Купала

Как отмечают организаторы, идея основывается на давней украинской традиции, когда девушки плели из цветов венки и пускали их по воде. Если те доходили до любимых на другом берегу, это считалось хорошим знаком для их отношений.

Кроме того, "письма любви" символизируют неразрывную эмоциональную связь между украинцами в разных регионах и призваны поддержать тех, кто находится во временной оккупации.

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

Письма в бутылочках крепили к венку, который на Ивана Купала запускали на Днепре (фото предоставлено организаторами)

"Венки дойдут до тех, кого мы так сильно хотели поддержать"

По словам представителя организаторов проекта Дарьи Любимовой, запуск венков в Киеве стал "более символическим шагом".

"Более 500 украшенных венками с пожеланием скорейшей встречи, словами поддержки и любви, мы отправили с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей. Там в буквальном смысле слова виден другой берег, и мы знаем, что эти венки дойдут до тех, кого мы так сильно хотели поддержать", - отмечает она.

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

На Ивана Купала украинцы передали с венками "письма любви" к жителям захваченных войсками РФ территорий (фото предоставлено организаторами)

При создании идеи организаторы консультировались с чиновниками министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ), которые поддержали акцию.

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акцииУкраинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

В Киеве на Днепре запустили с венками "письма любви" к жителям оккупированных территорий Украины (фото предоставлено организаторами)

Что известно о проекте

Проект "Письма любви" является частью масштабной коммуникационной кампании поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины, созданный агентством Gres Todorchuk при содействии ОО "СВОИ", ОО "Молодые Инициативные" и Foundation "UNION".

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

Елена Вознесенская, психолог (фото предоставлено организаторами)

Это только первый проект в рамках большой кампании поддержки украинцев, проживающих во временной оккупации. Позже организаторы планируют фандрейзинг и различные офлайн-события, чтобы тема была в постоянном фокусе внимания Украины и мира.

Украинцы на Купала запустили на Днепре венки с &quot;письмами любви&quot;: фото и важные смыслы акции

Денис Савченко, глава правления КрымSOS (фото предоставлено организаторами)

К слову, ранее мы рассказывали, какие цветы надо вплетать в купальский венок и что они символизируют.

А также писали, что строго запрещено делать в особенный купальский праздник, и какие традиции и обряды проводились с древних времен в этот день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ивана Купала Оккупированные территории
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь