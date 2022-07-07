ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з "листами любові": фото та важливі смисли акції

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 липня 2022 20:03
Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з "листами любові": фото та важливі смисли акції Колаж РБК-Україна: у Києві на Івана Купала запускали особливі вінки з важливими посланнями
Автор: Володимир Костирін

Українці на Івана Купала запустили вінки на річці Дніпро з тисячами повідомлень зі словами підтримки до жителів тимчасово окупованих територій.

Як відбулася така передача "листів любові" до співвітчизників у стародавнє свято і за давніми традиціями - читайте в матеріалі нижче.

Для проведення акції організатори проекту "Листи любові" зібрали від українців на сайті lettersoflove.org.ua масу повідомлень, послань і звернень до наших громадян, які проживають на поки що захоплених військами РФ територіях.

Для передачі адресатам таких листів використовуватимуть всі можливі способи доставки. З нагоди цьогорічного свята, першим символічним кроком став запуск послань на прикрашених вінках у вечір Івана Купала.

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

На Дніпрі в Києві запускали з вінками "Листи любові" до українців, які живуть на окупованих територіях (фото надане організаторами)

Ідея запуску "Листів любові" з вінками на Купала

Як зазначають організатори, ідея ґрунтується на давній українській традиції, коли дівчата плели з квітів вінки та пускали їх по воді. Якщо ті доходили до коханих на іншому березі, це вважалося добрим знаком для їхніх стосунків.

Крім того, "Листи любові" символізують нерозривний емоційний зв'язок між українцями в різних регіонах і покликані підтримати тих, хто перебуває в тимчасовій окупації.

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

Листи в пляшечках кріпили до вінка, який на Івана Купала запускали на Дніпрі (фото надане організаторами)

"Вінки дійдуть до тих, кого ми так сильно хотіли підтримати"

За словами представника організаторів проекту Дарії Любимової, запуск вінків у Києві став "більш символічним кроком".

"Понад 500 заквітчаних вінків з побажанням скорішої зустрічі, словами підтримки та любові, ми відправили з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Там в буквальному сенсі слова видно інший берег і ми знаємо, що ці вінки дійдуть до тих, кого ми так сильно хотіли підтримати", - зазначає вона.

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

На Івана Купала українці передали з вінками "Листи любові" до жителів захоплених військами РФ територій (фото надане організаторами)

При створенні ідеї організатори консультувалися з чиновниками міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ), які підтримали акцію.

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акціїУкраїнці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

У Києві на Дніпрі запустили з вінками "Листи любові" до жителів окупованих територій України (фото надане організаторами)

Що відомо про проект

Проект "Листи любові" є частиною масштабної комунікаційної кампанії підтримки жителів тимчасово окупованих територій України, створений агенцією Gres Todorchuk за сприяння ГО "СВОІ", ГО "Молоді Ініціативні" та Foundation "UNION".

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

Олена Вознесенська, психолог (фото надане організаторами)

Це тільки перший проект в рамках великої кампанії підтримки українців, які проживають у тимчасовій окупації. Пізніше організатори планують фандрейзинг і різні офлайн-події, щоб тема була в постійному фокусі уваги України та світу.

Українці на Купала запустили на Дніпрі вінки з &quot;листами любові&quot;: фото та важливі смисли акції

Денис Савченко, голова правління КримЅОЅ (фото надане організаторами)

До слова, раніше ми розповідали, які квіти треба вплітати в купальський вінок та що вони символізують.

А також писали, що строго заборонено робити в особливий купальське свято, та які традиції й обряди проводилися з давніх часів в цей день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ивана Купала Окуповані території
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя