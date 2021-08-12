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Украинцы этой ночью смогут увидеть ярчайший звездопад Персеиды

Автор: Владимир Костырин

Метеорный поток Персеиды этим летом продлится до 24 августа, но самой лучшей датой для наблюдения звездопада, когда будет пик воздействия потока, для украинцев станет ночь с 12 на 13-е.

В какое время и где лучше всего наслаждаться зрелищем - читайте в материале ниже.

Если в прошлые годы во время пика звездопада Персеиды можно было увидеть сотню метеоров в час, то в этом прогнозируется только около 40 болидов.

Как отметили в NASA, лучший способ увидеть падающие звезды в ночном небе, если находиться подальше от освещенных мест, зданий и деревьев в Северном полушарии. Также можно найти место для наблюдений с открытым видом на горизонте.

Нынешний пик звездопада Персеиды начнется с ночи четверга (около 23:00 по киевскому времени) и продлится до рассвета пятницы, передает Daily Mail.

Метеорный поток часто называют самым ярким событием года из-за его яркости и активности.

К тому же в этом году свет от Луны не должен мешать следить за Персеидами, потому что она вечером заходит за горизонт и не появляется на небе до утра. Так что условия для наблюдений должны быть благоприятными.

Увидеть падающие метеоры можно будет и без всяких приборов. Ведь при попадании в атмосферу Земли они оставляют яркий след, который волшебно смотрится на темном небе.

Напомним также, что посмотреть звездопад можно и онлайн - управление метеороидов NASA в ночь с 11 на 12 августа планирует показать их в прямом эфире на Facebook, Twitter и YouTube. Такая трансляция будет с 6 до 13 часов по летнему киевскому времени, то есть уже в дневное время для Украины.

Персеиды - это мелкие остатки кометы Свифта-Таттла. Период ее обращения вокруг Солнца составляет 133 года и двигаясь вокруг него комета "рассыпала" вдоль своей орбиты часть собственного вещества. Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы, и "мусор", который оставила в межпланетном пространстве комета Свифта-Таттла при попадании в атмосферу нашей планеты вызывает явление метеоров.

Видео: такой зрелищный метеорный поток Персеиды сняли в 2013 году

Видео: а так выглядел звездопад Персеиды в 2019

Ранее мы писали о том, что недавно ученые обнаружили потенциально заселенную планету, которая похожа на Землю.

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