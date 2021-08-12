Украинцы этой ночью смогут увидеть ярчайший звездопад Персеиды
Метеорный поток Персеиды этим летом продлится до 24 августа, но самой лучшей датой для наблюдения звездопада, когда будет пик воздействия потока, для украинцев станет ночь с 12 на 13-е.
В какое время и где лучше всего наслаждаться зрелищем - читайте в материале ниже.
Если в прошлые годы во время пика звездопада Персеиды можно было увидеть сотню метеоров в час, то в этом прогнозируется только около 40 болидов.
Как отметили в NASA, лучший способ увидеть падающие звезды в ночном небе, если находиться подальше от освещенных мест, зданий и деревьев в Северном полушарии. Также можно найти место для наблюдений с открытым видом на горизонте.
Нынешний пик звездопада Персеиды начнется с ночи четверга (около 23:00 по киевскому времени) и продлится до рассвета пятницы, передает Daily Mail.
Метеорный поток часто называют самым ярким событием года из-за его яркости и активности.
К тому же в этом году свет от Луны не должен мешать следить за Персеидами, потому что она вечером заходит за горизонт и не появляется на небе до утра. Так что условия для наблюдений должны быть благоприятными.
Увидеть падающие метеоры можно будет и без всяких приборов. Ведь при попадании в атмосферу Земли они оставляют яркий след, который волшебно смотрится на темном небе.
Напомним также, что посмотреть звездопад можно и онлайн - управление метеороидов NASA в ночь с 11 на 12 августа планирует показать их в прямом эфире на Facebook, Twitter и YouTube. Такая трансляция будет с 6 до 13 часов по летнему киевскому времени, то есть уже в дневное время для Украины.
Персеиды - это мелкие остатки кометы Свифта-Таттла. Период ее обращения вокруг Солнца составляет 133 года и двигаясь вокруг него комета "рассыпала" вдоль своей орбиты часть собственного вещества. Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы, и "мусор", который оставила в межпланетном пространстве комета Свифта-Таттла при попадании в атмосферу нашей планеты вызывает явление метеоров.
Видео: такой зрелищный метеорный поток Персеиды сняли в 2013 году
Видео: а так выглядел звездопад Персеиды в 2019
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