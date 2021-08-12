Українці цієї ночі зможуть побачити найяскравіший зорепад Персеїди

Метеорний потік Персеїди цього літа триватиме по 24 серпня, але найкращою датою для спостереження зорепаду, коли буде пік впливу потоку, для українців стане ніч з 12 на 13-е.

В який час і де найкраще насолоджуватися видовищем - читайте в матеріалі нижче.

Якщо в минулі роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, то в цьому прогнозується тільки близько 40 болідів.

Як зазначили в NASA, найкращий спосіб побачити падаючі зірки в нічному небі, якщо перебувати подалі від освітлених місць, будівель і дерев у Північній півкулі. Також можна знайти місце для спостережень з відкритим видом на горизонті.

Нинішній пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга (близько 23:00 за київським часом) і триватиме до світанку п'ятниці, передає Daily Mail.

Метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.

До того ж в цьому році світло від Місяця не завадить "мисливцям" за Персеїдами, тому що він ввечері заходить за горизонт і не з'являється на небі до ранку. Так що умови для спостережень повинні бути сприятливими.

Побачити падаючі метеори можна буде і без жодних приладів. Адже при попаданні в атмосферу Землі вони залишають яскравий слід, який чарівно виглядає на темному небі.

Нагадаємо також, що подивитися зорепад можна і онлайн - управління метеороїдів NASA в ніч з 11 на 12 серпня планує показати їх у прямому ефірі на Facebook, Twitter і YouTube. Така трансляція буде з 6 до 13 години за літнім київським часом, тобто вже в денний час для України.

Персеїди - це дрібні рештки комети Свіфта-Таттла. Період її обертання навколо Сонця становить 133 роки і рухаючись навколо нього комета "розсипала" вздовж своєї орбіти частину власної речовини. Щороку Земля перетинає орбіту комети, й "сміття", яке залишила у міжпланетному просторі комета Свіфта-Таттла, потрапляючи в атмосферу нашої планети викликає явище метеорів.

Відео: такий видовищний метеорний потік Персеїди зняли в 2013 році

Відео: а так виглядав зорепад Персеїди в 2019