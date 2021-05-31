Украинцы этим летом увидят необычное солнечное затмение: когда оно состоится

Украинцы 10 июня смогут увидеть солнечное затмение. Максимальная фаза ожидается в 13:42 по киевскому времени.
Об этом рассказывает астролог Марина Скади.
Так, частичное затмение будет видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов.
По словам Скади, 10 июня в 13:42 по киевскому времени состоится кольцевое солнечное затмение, которое символически можно охарактеризовать как: прояснение, расчистка пути, получаем ресурсы. Солнечное затмение наступает в молодой месяц вблизи Лунных Узлов. Это затмение Духа. Молодая Луна - это соединение Солнца и Луны.
Это солнечное затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единое кольцеобразное затмение, проходящее через эту точку в XXI веке.
Поскольку Солнечное затмение 10 июня 2021 происходит в знаке Воздушной стихии - в Близнецах, то ресурсы для будущего можно приобрести путем активизации ментальной сферы - обучения, получения информации, общения.
Это затмение является продолжением Кольцевого Солнечного затмения 31 мая 2003. Можно попытаться вспомнить события этого периода, и использовать прошлый опыт в этом: на основании старого фундамента, строить свое будущее.
Когда Луна вращается вокруг Земли, она движется между Солнцем и планетой, блокируя свет от звезды и образуя солнечное затмение.
Другими словами, это происходит, когда Луна отбрасывает свою тень на поверхность Земли.
Есть три типа солнечных затмений, и они отличаются друг от друга тем, как и насколько Луна закрывает Солнце.
Как сообщали ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым майское лунное затмение принесет много удачи и везения.
Также напомним, украинцев предупредили о мощной магнитной буре.