Українці цього літа побачать незвичайне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

Українці 10 червня зможуть побачити сонячне затемнення. Максимальна фаза очікується о 13:42 за київським часом.
Про це розповідає астролог Марина Скади.
Так, часткове затемнення буде видно практично по всій території України, крім окремих південних районів.
За словами Скаді, 10 червня о 13:42 за київським часом відбудеться кільцеве сонячне затемнення, яке символічно можна охарактеризувати як: прояснення, розчищення шляху, отримуємо ресурси. Сонячне затемнення настає в молодий місяць поблизу місячних вузлів. Це затемнення духу. Молодий місяць - це з'єднання Сонця і Місяця.
Це сонячне затемнення унікальне тим, що його можна буде побачити на Північному полюсі, це єдине кільцеподібне затемнення, що проходить через цю точку в XXI столітті.
Оскільки сонячне затемнення 10 червня 2021 відбувається в знаку повітряної стихії - в Близнюках, то ресурси для майбутнього можна придбати шляхом активізації ментальної сфери - навчання, отримання інформації, спілкування.
Це затемнення є продовженням кільцевого сонячного затемнення 31 травня 2003. Можна спробувати згадати події цього періоду, і використовувати минулий досвід в цьому: на підставі старого фундаменту, будувати своє майбутнє.
Коли Місяць обертається навколо Землі, він рухається між Сонцем і планетою, блокуючи світло від зірки і утворюючи сонячне затемнення.
Іншими словами, це відбувається, коли Місяць відкидає свою тінь на поверхню Землі.
Є три типи сонячних затемнень, і вони відрізняються один від одного тим, як і наскільки місяць закриває Сонце.
Як повідомляли раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, яким травневе місячне затемнення принесе багато удачі і везіння.
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