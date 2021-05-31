Українці цього літа побачать незвичайне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

Так, часткове затемнення буде видно практично по всій території України, крім окремих південних районів.

Коли сонячне затемнення можна буде побачити в Україні

За словами Скаді, 10 червня о 13:42 за київським часом відбудеться кільцеве сонячне затемнення, яке символічно можна охарактеризувати як: прояснення, розчищення шляху, отримуємо ресурси. Сонячне затемнення настає в молодий місяць поблизу місячних вузлів. Це затемнення духу. Молодий місяць - це з'єднання Сонця і Місяця.

Це сонячне затемнення унікальне тим, що його можна буде побачити на Північному полюсі, це єдине кільцеподібне затемнення, що проходить через цю точку в XXI столітті.

Оскільки сонячне затемнення 10 червня 2021 відбувається в знаку повітряної стихії - в Близнюках, то ресурси для майбутнього можна придбати шляхом активізації ментальної сфери - навчання, отримання інформації, спілкування.

Це затемнення є продовженням кільцевого сонячного затемнення 31 травня 2003. Можна спробувати згадати події цього періоду, і використовувати минулий досвід в цьому: на підставі старого фундаменту, будувати своє майбутнє.

Як відбувається сонячне затемнення

Коли Місяць обертається навколо Землі, він рухається між Сонцем і планетою, блокуючи світло від зірки і утворюючи сонячне затемнення.

Іншими словами, це відбувається, коли Місяць відкидає свою тінь на поверхню Землі.

Є три типи сонячних затемнень, і вони відрізняються один від одного тим, як і наскільки місяць закриває Сонце.