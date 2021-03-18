Украинцы будут сдавать на права по-новому: что изменится для водителей

В ведомстве отметили, что все изменения в теоретических экзаменах также будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, что размещен на сайте сервисного центра.

Что изменится для водителей

В обновленной части теории будет внесен ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.

"Это поможет новичкам оперативнее принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие - устранены", - пишут в МВД.

Отмечается также, что сервисные центры МВД и в дальнейшем будут собирать предложения к вопросам из: