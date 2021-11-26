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Украинцы будут покупать билеты на поезда по-новому: что изменилось

Автор: Владимир Костырин

"Укрзализныця" внесла изменения в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов.

Об этом 26 ноября передали в пресс-службе УЗ.

Таким образом, покупку билетов на региональные поезда упростили, и в поезда теперь можно садиться, имея бланки заказов.

Как было и что теперь

  • Раньше пассажирам при покупке билетов на региональные поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на электронную почту бланк заказа.
  • Далее его нужно было обменять в кассе на проездной документ.
  • Так, без этого пассажиров, у которых были просто бланки заказов, в поезд не пускали.
  • В "Укрзализныце" упростили процесс, для чего решили ряд технических вопросов - теперь оформление бланков заказов для региональных поездов уже отменено.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" хочет пересмотреть тарифное регулирование, чтобы на стоимость билетов на поездки в пассажирских поездах влияла дата их покупки/заказа.

Напомним также, недавно "Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников, и таким образом для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.

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Укрзализныця