Украинцы будут освобождены от штрафов за просрочку кредитов: кому повезет

В Украине с 2014 года появилась категория граждан - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), это люди, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе и в Крыму. В частности, таких лиц освободили от штрафов за просрочку кредитов.
О деталях закона рассказал Илья Бурлаков, волонтер системы бесплатной правовой помощи.
С 6 сентября 2021 года вступили в силу изменения в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который освобождает от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам.
По данным Министерства соцполитики, на начало 2021 года на учете ВПЧ находится почти 1,5 млн граждан. Учитывая их проблемы, которые неизвестны большинству украинцев, постоянно принимаются программы и законы, призванные облегчить им жизнь.
Так, закон касается исключительно тех кредитных договоров и договоров займа, которые были заключены до 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из АР Крым и Севастополя, а также до 14 апреля 2014 года - для договоров с ВПЛ из Донецкой и Луганской областей. Важно, чтобы при этом отсутствовала просрочка выплат по таким договорам.
Изменения защитят граждан, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и временной оккупации АР Крым, от негативных последствий неуплаты ими денег по кредитам или займам.
Кроме того, законом устанавливается:
Лицу, получившему освобождение от последствий неисполнения обязательств, не могут отказать в предоставлении нового кредита или займа. В случае невыполнения кредитором этого долга такая задолженность считается автоматически перечисленной на следующий день.
Ответственность за неисполнение обязательств по кредитному договору возлагается на РФ, как на государство - оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.
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