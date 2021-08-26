Украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные: какие рабочие дни перенесут

В 2022 году украинцы дважды получат длительные выходные по 4 дня подряд. Первые такие каникулы будут в марте.

Рабочий понедельник 7 марта станет выходным днем, соответственно отдыхать будем с 5, 6, 7 и 8 марта. За 7 марта придется отработать – в субботу, 12 марта.

Вторые длительные выходные украинцы получат в конце июня – на День Конституции Украины. Понедельник, 27 июня станет выходным днем и отдыхать будем снова четыре дня подряд – 25, 26, 27 и 28 июня. Отрабатывать за этот день придется в субботу, 2 июля.

Стоит отметить, что летом 2022 года украинцев ждет новый праздник – День государственности. Этот день будет отмечаться 28 июля его также предлагается сделать выходным днем.

А вот День молодежи, который ранее отмечался в последнее воскресенье июня, теперь получил свою постоянную дату – 12 августа.