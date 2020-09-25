Украинцу удалили огромную опухоль: немели руки и не мог спать

Украинцу из Дубно Ровенской области удалили огромную опухоль на шее, которая мешала ему жить. За несколько месяцев небольшая шишка на шее у него выросла до гигантских размеров, из-за нее он не мог поворачивать голову. Олег занимается ковкой метала и воспитывает с женой 12-летнего сына. Все это время он не обращался к врачам, а когда наконец-то решился - ситуация была катастрофическая.

Как пишут "Факты", мужчину никто не решался оперировать, а в одной из больниц ему просто выписали антибиотики. Он их постоянно колол, но ситуация не улучшалась.

"Я начал колоть их, и у меня пошла реакция. Опухоль выросла еще больше. Руки немели, ночью не мог спать. Но я все-таки прошел тот курс. Приезжаю к врачам, а они спрашивают, где я был раньше, почему дотянул до того, что образование так выросло. А я где был — проходил курс, который они прописали. И только тогда мне сделали МРТ, которое показало, что у меня опухоль", - рассказал Олег.

Знакомые посоветовали мужчине львовского врача, который занимался такими случаями. Хирург Львовской больницы скорой помощи Юрий Шаваров отмечает, что операция на шее - одна из самых сложных. Олега прооперировали и все прошло хорошо.

"Во время таких операций убираются мышцы, иногда яремная вена, межмышечная клетчатка. Летальность при таких операциях около двух процентов. Среди рисков - повреждение нервов: лицевого, гортанного. У Олега все прошло без осложнений", - рассказал хирург Юрий Шароваров.

Врачи до сих пор не знают, что могло спровоцировать возникновение такой опухоли, но таких случаев в медицинской практике достаточно.

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