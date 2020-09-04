Украинцев ждут сюрпризы в платежках: что изменится в новом отопительном сезоне

Счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут существенно изменится. Украинцев ожидает повышение тарифов на свет и холодную воду, а вот тепло и горячая вода могут существенно подешеветь.

Однако, как утверждают эксперты, в общей сумме в этом отопительном сезоне, суммы за коммунальные услуги сильно не поменяются. Детали рассказали в материале издания Vesti.

Тепло и горячая вода

В Украине перед началом отопительного сезона решили пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду. По требованию меморандума МВФ, все предприятия должны были составить новую тарификацию и передать ее на согласование. Резкого роста ожидать не стоит, с учетом постоянного понижения цены на газ в течении последнего года – тем более.

В Минрегионе рассказали, что оптимальная цена газа – 4048 гривен и скорее всего для потребителей цены будут снижены на отопительный сезон 2020 -2021. В некоторых регионах уже заявили о снижении тарифов - в среднем от 13 до 19%.

Электрика

С 1 октября в Украине планируют повысить цену на первые 100 кВт/в час. В Минэнерго заявили о повышении почти в два раза – с 0,9 гривен до 1,68 гривны. Такие планы были обнародованы в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа. Однако норма потом была убрана, но это не значит, что вопрос не будет пересмотрен еще раз в ближайшее время.

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус объяснил, чтобы полностью покрыть "зеленые" тарифы, нужно либо на 100% поднять тарифы для населения, либо на 50% для промышленности. Однако решение пока так и не принято.

Холодная вода

В самый разгар отопительного сезона ожидается повышение тарифов на холодную воду во всех городах Украины. По данным НКРЭКУ, с 1 января 2021 года платежки за холодную воду вырастут в среднем на 22%. Как объяснили в ведомстве, повышение связано с ростом зарплат сотрудников, повышением цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

Стоит отметить, что в каждой области повышение этого тарифа будет разным, но в среднем украинцам придется с нового года платить 27-28 гривен за один куб.

Напомним, ранее мы писали о том, что льготы на оплату ЖКХ будут меняться.