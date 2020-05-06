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Українцям підвищать тарифи на світло: все деталі

STYLERЖиття    06.05.2020 - 13:59
Українцям підвищать тарифи на світло: все деталі
Ціна на світло зросте для українців (фото: РБК-Україна)

Тарифи на електроенергію для населення можуть вирости

Тарифи на електроенергію можуть вирости для українців. Зараз питання підвищення вартості на світло розглядає Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Таке рішення опублікували в презентації комісії, представленої на круглому столі, організованому парламентським комітетом з питань енергетики і ЖКГ.

"Комісія представила своє бачення виходу з проблемної ситуації, яка склалася на ринку електричної енергії", – розповіли у відомстві.

Одним із заходів пропонується до кінця 2020 року скасувати пільгову категорію споживання до 100 кВт год для населення (тариф 0,75 грн без ПДВ), що дасть 12 млрд грн наступного року.

"Приведення тарифів населення у відповідність тарифами для непобутових споживачів дасть можливість отримати ще 38 млрд грн на рік", – говориться в презентації.

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКУ пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Відмічається, дане рішення дозволить додатково зібрати з споживачів понад 38 млрд грн.

Як ми раніше писали, в Україні змінили правила перепризначення субсидії.

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