Украинцев ждет очередное подорожание продуктов: что будет с ценами зимой

В Украине ожидается очередной скачок цен на базовые продукты из так называемой "социальной корзины". Такой прогноз дают эксперты, несмотря на укрепление гривны на валютном рынке и хороший урожай многих культур, в частности зерновых.

И если в августе 2019 года рекордсменом стал картофель - его цена в конце лета варьировалась на значениях 20-22 гривны за кило, то зимой эксперты предвидят подорожание и других продуктов.

Что касается того же картофеля, то сейчас его стоимость значительно снизилась, сравнительно с августовской ценой - до 14-20 грн. Но если заглянуть на год назад, то этот скачок очень сильный (в 2018 году килограм картофеля стоил 4-5 грн в супермаркетах, а у фермеров корнеплод можно было купить за 1-1,5 грн).

Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, говорит, что в августе 2019 сравнительно с июлем стоимость социальной корзины возросла на 55% - подорожало 17 продуктов.

Выросла стоимость всех видов хлеба, кроме пшеничного из муки высшего сорта. Подорожало мясо, мороженная рыба, молоко, сметана, яйца, гречка, рис, яблоки, подсолнечное масло.

А 45% ассортимента снизились в цене - это овощи из "борщевого набора", пшеничный хлеб из муки высшего сорта, манка, пшено, ячка, макаронные изделия, мука, кисломолочка, сыры, сметана и сахар.

Цены на продукты в Украине (фото: УНИАН)

Прогноз эскперта на сентябрь - декабрь

Эксперт считает, что уровень инфляции осенью будет на уровне 3%. Именно таким в среднем ожидается подорожание продуктов питания. При этом лидерами будут хлеб и овощи.

Что касается главного продукта украинцев - картофеля, то рекордную цену объясняют неурожаем корнеплода в этом году. При этом Украина начала активный импорт картофеля из Беларуси, который можно купить на пару гривен дешевле.

К слову, среди причин резкого подорожания картофеля эксперты называют не только неблагоприятные погодные условия, но и человеческую жадность. В Украинской ассоциации производителей картофеля подтверждают, что урожай в этом году не самый лучший, но и не катастрофический. И одной из причин ценовых скачков является ажиотаж и желание перекупщиков заработать.

Эксперты считают, что цены на картофель в ближайшие недели все же снизятся.

К слову, дешевый газ летом станет дорогим в отопительный сезон. Это подтверждают в Нафтогазе и взамен предлагают запастись газом на зиму.