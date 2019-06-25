ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев ждет короткая рабочая неделя

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 19:00
Украинцев ждет короткая рабочая неделя
Украинцев ждет короткая рабочая неделя (коллаж РБК-Украина)

Сколько украинцы будут отдыхать на День Конституции - читайте на Styler

Жителей Украины ждет сокращенная рабочая неделя, так как 28 июня отмечается День Конституции.

В этом году большой государственный праздник в честь принятия Конституции Украины приходится на пятницу. Поэтому работают украинцы на этой неделе только четыре дня: 24, 25, 26 и 27 июня. А вот 28, 29 и 30 июня - выходные. Поэтому можно планировать небольшой отпуск.

Кроме того, предпраздничный день (четверг, 27 июня) будет сокращен на один час.

Всего в июне 2019 года украинцы получили 12 праздничных и выходных дней. Для работы осталось 18 дней. К слову, в июле украинцы будут работать 23 дня и не смогут дополнительно отдохнуть благодаря большим государственным и церковным праздникам.

Добавим, что по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди официальных праздников День Конституции - важный праздник для 8,2 % жителей нашей страны.

Украинцев ждет короткая рабочая неделя

День Конституции 28 июня будет выходным днем (иллюстративное фото)

Отметим, что на ближайшие выходные (30 июня) выпадает еще один праздник, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня - День молодежи.

Напомним, что украинцы в этом году будут иметь еще несколько длинных выходных. Когда и сколько будем отдыхать в 2019-м - читайте в материале Styler.

На День Конституции в Украине резко похолодает Выходные в июле: когда и сколько будем отдыхать
Новости Украины Конституциявыходные
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь