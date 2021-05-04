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Украинцев ждет еще одна короткая рабочая неделя: когда планировать пикник

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 19:00
Украинцев ждет еще одна короткая рабочая неделя: когда планировать пикник Коллаж РБК-Украина: украинцев ждет короткая рабочая неделя
Автор: Дмитрий Войналович

Майские праздники продолжаются. И после выходных по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне украинцев ожидает еще одна сокращенная рабочая неделя.

Когда и почему мы будем отдыхать больше дней, чем всегда - читайте в нашем материале ниже.

Четырехдневная рабочая неделя продлится со вторника, 11 мая, до пятницы, 14 мая.

Трехдневные выходные - с 8 по 10 мая - связаны с переносом воскресного выходного, 9 мая, на понедельник (по закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего).

Напомним, что предыдущая короткая рабочая неделя как раз закончилась во вторник. В связи с празднованием Пасхи 2021 украинцы отдыхали с 1 по 4 мая.

Украинцев ждет еще одна короткая рабочая неделя: когда планировать пикник


Когда следующая сокращенная рабочая неделя?

В следующий раз сокращенная - четырехдневная - рабочая неделя ожидает нас в средине июня: выходной день в воскресенье, 20 июня, будет перенесен на понедельник, 21 июня.

Именно на 20 июня придется празднование большого православного праздника Святой Троицы.

Добавим, что согласно постановлению Кабмина в 2021 году работники, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, будут отрабатывать перенесенные рабочие дни в субботу, 28 августа (за понедельник, 23 августа) и в субботу, 23 октября (за пятницу, 15 октября).

Всего же в 2021 году в Украине из 365 календарных дней рабочие - всего 250.

К слову, предлагаем вам лучшие места возле Киева для идеального загородного отдыха.

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