Украинцев ждет дешевый доллар: когда ожидать снижение курса

Курс доллара к гривне часто зависит не только от торгов, но и от объективных факторов, таких как увеличение объема валюты в стране. В ближайшее время ожидается приток американского доллара в Украину на фоне нового аграрного сезона. Когда и насколько снизится в цене доллар – рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Доллар 19 февраля после снижения по официальному курсу торговался на межбанке на уровне 27,85 гривны. На рынке установился баланс между спросом и предложением, но скоро это изменится – аграрии начнут подготовку к посевной и будут заводить валюту в страну. Пока что курс останется в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл., но уже на следующей неделе доллар может упасть.

"Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достичь баланса между спросом и предложением. Однако в ближайшее время аграрии начнут подготовку к посевной и станут заводить валюту в страну... На следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс", – объяснил Шевчишин.

Курс доллара НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривны за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривны за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривны за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.