Українців чекає дешевий долар: коли очікувати зниження курсу

Курс долару до гривні часто залежить не тільки від торгів, але і від об'єктивних чинників, таких як збільшення обсягу валюти в країні. Найближчим часом очікується приплив американського долара в Україну на тлі нового аграрного сезону. Коли та наскільки знизиться в ціні долар – розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Долар 19 лютого після зниження за офіційним курсом на міжбанку торгувався на рівні 27,85 гривні. На ринку встановився баланс між попитом і пропозицією, але скоро це зміниться, аграрії почнуть підготовку до посівної та будуть заводити валюту в країну. Поки що курс залишиться в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол., але вже наступного тижня долар може впасти.

"Нерезиденти знизили свою присутність на ринку, що дозволило досягти балансу між попитом і пропозицією. Однак найближчим часом аграрії почнуть підготовку до посівної і стануть заводити валюту в країну... наступного тижня аграрії надлишковою пропозицією можуть натиснути на курс", – пояснив Шевчишин.

Курс долара НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривні за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривні за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривні за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.