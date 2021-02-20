Українців чекає дешевий долар: коли очікувати зниження курсу
Курс долару до гривні часто залежить не тільки від торгів, але і від об'єктивних чинників, таких як збільшення обсягу валюти в країні. Найближчим часом очікується приплив американського долара в Україну на тлі нового аграрного сезону. Коли та наскільки знизиться в ціні долар – розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Долар 19 лютого після зниження за офіційним курсом на міжбанку торгувався на рівні 27,85 гривні. На ринку встановився баланс між попитом і пропозицією, але скоро це зміниться, аграрії почнуть підготовку до посівної та будуть заводити валюту в країну. Поки що курс залишиться в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол., але вже наступного тижня долар може впасти.
"Нерезиденти знизили свою присутність на ринку, що дозволило досягти балансу між попитом і пропозицією. Однак найближчим часом аграрії почнуть підготовку до посівної і стануть заводити валюту в країну... наступного тижня аграрії надлишковою пропозицією можуть натиснути на курс", – пояснив Шевчишин.
Курс долара НБУ
Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривні за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривні за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривні за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.
Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, вартість біткоїна досягла показника в 54 тисячі доларів. Тоді в ході торгової сесії біткойн виріс на 5,41%.