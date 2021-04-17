Украинцев обяжут обеспечивать немощных родителей: о чем идет речь

По информации, которая указана в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что закон обязывает детей помогать родителям, в жизни это требование игнорируется.

Соответственно, нетрудоспособные люди часто оказываются в интернатах, где содержатся за государственный счет.

Этот законопроект вводит норму, согласно которой дети будут вынуждены компенсировать затраты, понесенные государством. То есть, если родителей отправят в интернат для людей преклонного возраста, то их дети обязаны будут оплачивать содержание родственников.

Какие виды социальных услуг необходимо будет оплачивать?

Сообщается, что нужно будет оплачивать услуги, которые предоставляются за счет бюджета. Например, если социальный работник приносит продукты, убирает и тому подобное.

В случае, когда наследники не будут этого делать, учреждение сможет обратиться в суд и требовать возмещение затрат за три года.

"Наследники обязаны возместить разумные расходы, которые были сделаны одним из них или другим лицом (физическим или юридическим), на содержание, уход, лечение и похорон (в случае его организации и обеспечения такими лицами) наследодателя", - говорится в тексте законопроекта.

Добавим, что содержание родителей детьми является соответствующей компенсацией за содержание и заботу, оказанную родителями ребенку. В нормальных условиях дети добровольно помогают своим нетрудоспособным родителям и беспокоятся о них.

Согласно статье 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дочь или сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.