Украинцев всколыхнуло землетрясение: где дрожала земля сильнее

Землетрясение в Румынии всколыхнуло Украину (flickr.com/matthileo)

Жители Одесской области почувствовали подземные толчки

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 25 апреля стало известно по сообщениям румынского Национального института исследований развития физики Земли.

Зона Вранча является сейсмоактивной зоной, расположенной на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат. Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне периодически достигает 8,3.

По данным экспертов, очаг стихии залегал на глубине 23 километра. Сейсмическая активность в 1:04 ощущалась в Румынии и Молдове. При этом Одессу "потрясло" 10-15 секунд.

Сильнее всего колебания затронули юг региона, Буджак. Толчки ощущались, в основном, в многоэтажных домах. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

К слову, самыми небезопасными участками нашей страны считается район Карпатских гор и запад Одесской области. Также сейсмическая активность была замечена и в Предкарпатье. А вот центральная и восточная часть Украины менее подвержены землетрясениям.

Самое сильное землетрясение произошло 15 октября 1834 года. Тогда интенсивность остановилась на отметке в 7 баллов. Толчки охватили большую часть территории Украины - от Свалявы до Рахова.

Напомним, в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля на Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители их почувствовали.