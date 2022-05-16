Для украинцев во время войны появятся новые штрафы: за что строго накажут
В Украине во время действия военного положения хотят ввести новые штрафы. Они будут касаться нарушения правил светомаскировки и пренебрежения комендантским часом. Также они затронут правила торговли лекарствами и алкоголя.
Соответствующий законопроект №7356 уже подан на рассмотрение парламента.
Какие админнарушения будут караться штрафом
- Отпуск лекарств сверх установленных ограничений - от 1 700 до 5 100 гривен штрафа. При этом лекарства и выручка за них также будут конфискованы.
- Продажа запрещенных алкогольных напитков и в запрещенное время суток - от 8 500 до 17 000 гривен.
- За нарушение комендантского часа, а также за свет в окне во время комендантского часа - от 170 до 340 гривен.
- Нарушение комендантского часа, совершенного в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) - штраф от 1700 до 3400 гривен.
В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т. п.).
Также в законопроекте предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.
Как мы ранее писали, в Украине хотят увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы, формы полиции и униформы работников других правоохранительных органов.
Напомним, в Украине приняли закон за оскорбление полицейских - какой можно получить штраф.