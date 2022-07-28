Украинцев возмутила колбаса "ВСУ": нужно на законодательном уровне запретить

Аббревиатуру ВСУ начали использовать сейчас во многих маркетинговых рекламах. Порой это действительно привлекает внимание и даже вполне уместно, а порой - вызывает искреннее возмущение у украинцев.

Таким примером стала колбаса, на наклейке которой красуется сразу две надписи - Брусиловская и ВСУ. Фото разместили в Twitter.

"Считаю, что нужно на законодательном уровне запретить использовать некоторые аббревиатуры - ВСУ, ТрО, МВС, ГСЧС, НБУ, СБУ и другие. Они бы еще фарш назвали ВСУ", - сказано в подписи к фотографии.

Неудачный ход использовали производители Брусиловских колбас. На этикетке указан сам производитель и ниже: "Колбаса варено-копченая ВСУ". Далее указывается, что колбаса застольная, вкусная, украинская и высшего сорта.

Сама наклейка сделана в зеленых тонах и фоном - украинский военный пиксель.

Фото: twitter.com/SmerekaDan

В комментариях украинцы высказали свое недовольство и отметили, что есть похожая колбаса - с Чернобаевкой.

Извините, но это какая-то рыгачка.

Неудачный ход, как по мне. Плохая идея так назвать колбасу.

Есть и такие, которые считают, что все украинское - самое лучшие, а этикетка особого значения не имеет.