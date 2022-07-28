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Украинцев возмутила колбаса "ВСУ": нужно на законодательном уровне запретить

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 19:18
Украинцев возмутила колбаса "ВСУ": нужно на законодательном уровне запретить Украинцев возмутила колбаса с надписью ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Аббревиатуру ВСУ начали использовать сейчас во многих маркетинговых рекламах. Порой это действительно привлекает внимание и даже вполне уместно, а порой - вызывает искреннее возмущение у украинцев.

Таким примером стала колбаса, на наклейке которой красуется сразу две надписи - Брусиловская и ВСУ. Фото разместили в Twitter.

"Считаю, что нужно на законодательном уровне запретить использовать некоторые аббревиатуры - ВСУ, ТрО, МВС, ГСЧС, НБУ, СБУ и другие. Они бы еще фарш назвали ВСУ", - сказано в подписи к фотографии.

Неудачный ход использовали производители Брусиловских колбас. На этикетке указан сам производитель и ниже: "Колбаса варено-копченая ВСУ". Далее указывается, что колбаса застольная, вкусная, украинская и высшего сорта.

Сама наклейка сделана в зеленых тонах и фоном - украинский военный пиксель.

Украинцев возмутила колбаса &quot;ВСУ&quot;: нужно на законодательном уровне запретить

Фото: twitter.com/SmerekaDan

В комментариях украинцы высказали свое недовольство и отметили, что есть похожая колбаса - с Чернобаевкой.

  • Извините, но это какая-то рыгачка.
  • Неудачный ход, как по мне. Плохая идея так назвать колбасу.

Есть и такие, которые считают, что все украинское - самое лучшие, а этикетка особого значения не имеет.

Кстати, ранее мы писали о том, кто и где чаще всего бьет россиян в отместку за вторжение в Украину.

А еще рассказывали о том, какие продукты ели украинцы на обеды и ужины более 300 лет назад.

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